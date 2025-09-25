Gilardino pensa già alla Fiorentina: in Coppa Italia contro il Torino chiama cinque Primavera. In otto restano a Pisa

Questo pomeriggio l’allenatore del Pisa Alberto Gilardino ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera all’Olimpico di Torino contro i Granata di Marco Baroni, partita valida per i Sedicesimi di finale della Coppa Italia FrecciaRossa.

Il tecnico nerazzurro fa turnover in vista della Fiorentina: Nzola e tanti altri non partono neanche per Torino

Il tecnico nerazzurro sceglie di far riposare alcuni elementi in vista dell’importante e delicato derby contro la Fiorentina di Stefano Pioli, e chiama 5 giocatori dalla Primavera: restano infatti a casa Semper, Caracciolo, Marin, Leris, Akinsanmiro, Nzola, Aebischer e Moreo. Sono invece 3 gli assenti per infortunio: sono infatti ancora ai box Denoon, Esteves e Stengs.

Questo l’elenco dei calciatori a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino, pubblicato dal Pisa sul proprio sito ufficiale:

# 3 – Samuele ANGORI

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Henrik MEISTER

# 10 – Matteo TRAMONI

# 11 – Juan CUADRADO

# 12 – Nicolas ANDRADE

# 15 – Idrissa TOURE’

# 16 – Louis Thomas BUFFON

# 21 – Isak VURAL

# 22 – Simone SCUFFET

# 34 – Ante VUKOVIC

# 36 – Gabriele PICCININI

# 39 – Raul ALBIOL

# 41 – Daniel BATTISTELLA

# 42 – Brando BETTAZZI

# 43 – Matias Emilio CASAROSA

# 46 – Lorenzo TOSI

# 47 – Mateus LUSUARDI

# 76 – Jeremy MBAMBI

# 94 – Giovanni BONFANTI

# 99 – Lucas LORRAN