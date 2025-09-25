Gilardino pensa già alla Fiorentina: in Coppa Italia contro il Torino chiama cinque Primavera. In otto restano a Pisa
Questo pomeriggio l’allenatore del Pisa Alberto Gilardino ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera all’Olimpico di Torino contro i Granata di Marco Baroni, partita valida per i Sedicesimi di finale della Coppa Italia FrecciaRossa.
Il tecnico nerazzurro fa turnover in vista della Fiorentina: Nzola e tanti altri non partono neanche per Torino
Il tecnico nerazzurro sceglie di far riposare alcuni elementi in vista dell’importante e delicato derby contro la Fiorentina di Stefano Pioli, e chiama 5 giocatori dalla Primavera: restano infatti a casa Semper, Caracciolo, Marin, Leris, Akinsanmiro, Nzola, Aebischer e Moreo. Sono invece 3 gli assenti per infortunio: sono infatti ancora ai box Denoon, Esteves e Stengs.
Ecco la lista dei convocati del Pisa:
Questo l’elenco dei calciatori a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino, pubblicato dal Pisa sul proprio sito ufficiale:
# 3 – Samuele ANGORI
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 34 – Ante VUKOVIC
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 41 – Daniel BATTISTELLA
# 42 – Brando BETTAZZI
# 43 – Matias Emilio CASAROSA
# 46 – Lorenzo TOSI
# 47 – Mateus LUSUARDI
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN