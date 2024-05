Marco Masini: "Forse i ragazzi sentivano troppo la pressione della promessa fatta a Barone. Futuro? Le istituzioni dovrebbero aiutare Commisso"

Il cantante e tifoso viola, Marco Masini, ha parlato a Notizie.com della sconfitta della Fiorentina ieri ad Atene, caduta contro l'Olympiakos nella finale di Conference League: “Deluso, dispiaciuto e un po’ amareggiato, davvero un peccato non aver vinto la coppa. Non lo so, non era la solita Fiorentina, forse questi ragazzi avevano addosso la troppa responsabilità della promessa fatta a Joe Barone”.

“Viola impauriti”

“Li ho visto un po’ troppo impauriti, bloccati a volte, non so il perché, di solito la Fiorentina gioca in maniera diversa, più spensierata. Forse eravamo troppo tesi. Con spensieratezza e allegria, possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma purtroppo non lo eravamo”.

E su Italiano…

“Non so quello che farà, spero che in qualche modo trovino un accordo con la proprietà. Per me ha fatto un ottimo lavoro, ma bisogna vedere la società che progetti ha in mente. La cosa importante è un’altra, ovvero vedere quali sono le ambizioni della proprietà. A mio parere, le istituzioni dovrebbero dare una mano e far sì che la Fiorentina costruisca il nuovo stadio, allora sì che si ragionerebbe anche in termini di ambizioni e progetti nuovi“.