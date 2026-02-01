E' da poco terminata la sfida importantissima in chiave salvezza fra Torino e Lecce. Fra le mura di casa i granata sono riusciti a strappare una vittoria di misura, allontanandosi sensibilmente dalla Fiorentina e dai salentini.

La partita

E' bastato un gol di Che Adams nel primo tempo al Torino. In una partita non certo bella e segnato da un palpabile timore di entrambe le squadre, lo scozzese ha infilato Falcone da posizione ravvicinata regalando i tre punti agli uomini di Baroni, prossimi avversari viola al Franchi. Il Torino con questa vittoria allunga a +9 sulla Fiorentina, mentre il Lecce rimane ad una lunghezza di distanza dai viola.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.