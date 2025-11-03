Toldo: "Una contestazione adesso non servirebbe a niente. Pioli? E' un bravo ragazzo"

L'ex estremo difensore gigliato, Francesco Toldo, ha commentato a Radio Bruno il momento di crisi della Fiorentina, in questo momento (con il Genoa in vantaggio sul Sassuolo) ultima in classifica dopo dieci giornate:

“È il momento di salvare la stagione tutti insieme: squadra e tifosi, per il bene della Fiorentina. Ero a San Siro per vedere la partita con l'Inter. Devono avere più grinta e mordente i ragazzi, l'allenatore arriva fino ad un certo punto”.

"Non vorrei che ora iniziasse una contestazione che non porta a granché… La società deve maneggiare bene la situazione, per metterla in sicurezza e finire al meglio possibile la stagione. Con tutti gli investimenti fatti dal presidente non capisco questa classifica. Vedo dei ragazzotti timidi che non sanno giocare assieme".

Poi su Pioli

"È una persona perbene, un brav'uomo. Ha affrontato panchine importanti non capisco come mai, è molto strano questo rendimento. Non è così buono e tranquillo, sa farsi sentire con i propri giocatori. Non mi spiego questa mollezza in campo".

Vanoli?

"Un mio caro amico, ci siamo trovati fuori dal campo con le famiglie. Ha lavorato con Conte all'Inter, segue gli insegnamenti di Maurizio Viscidi e Arrigo Sacchi. È giovane e ha un carattere forte. Un po' come quello di Trapattoni che affrontò i tifosi viola a viso aperto nello spogliatoio".