Brignoli: "La Fiorentina è in difficoltà, ma resta una squadra forte. Non sarà facile a Firenze. De Gea? Che emozione"

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Conference League, il portiere dell'AEK Atene Alberto Brignoli è intervenuto in conferenza stampa: “Sappiamo bene del momento di difficoltà della Fiorentina, però è un momento. E la squadra è comunque forte, ha una grande tradizione. Non sarà facile, abbiamo preparato la partita al massimo. Non mancherà nulla sull'impegno”.

“Fiorentina in difficoltà ma comunque forte e con tradizione. Non sarà facile”

Su De Gea: “Non ha certamente bisogno di presentazioni. David è straordinario, quello che ha fatto e che sta facendo è una carriera incredibile. Per me sarà una grande emozione affrontarlo, sarà bello”.

“Che emozione affrontare De Gea. L'AEK non sta andando male”

Sui tanti ex Serie A in Grecia: “Chi è arrivato all'AEK ha un'ottima attitudine al lavoro. Io e Strakosha c'eravamo già, poi è arrivato il direttore che conosce benissimo il campionato italiano. Vogliamo portare i risultati dei nostri allenamenti in campo, per ora possiamo essere soddisfatto. Non andiamo male, il campionato greco è estremamente competitivo”.