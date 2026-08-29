Intanto Gnonto sicuramente out dal prossimo match del Leeds: problema muscolare da recuperare ma possibile rientro a breve

Mentre si accende la pista che porta a Willy Gnonto per la Fiorentina, c'è da fare i conti anche con le condizioni fisiche del tascabile attaccante azzurro: il classe 2003 infatti è stato vittima di qualche problema muscolare durante l'estate, così come a ridosso dell'avvio della Premier, costringendolo a saltare il match del debutto contro il Nottingham Forest.

Un'assenza prolungata

Il problema muscolare che affligge Gnonto però non è ancora risolto e l'attaccante salterà sicuramente anche la sfida di domani contro il Brentford. La possibile data di rientro ipotizzata dalla stampa britannica è il week end successivo, a questo punto da capire se per la sfida del Leeds con il Brighton o della Fiorentina con il Torino.