La pausa Nazionali non risparmia neanche Pongracic: acciacco e cambio forzato per il centrale viola in un match sbloccato da... Toni Fruk

Dopo i problemi avuti ieri da Moise Kean alla caviglia, la Fiorentina riceve un'altra brutta notizia, se pur da verificare, in vista del ritorno della Serie A: nel match tra Croazia e Gibilterra infatti, Marin Pongracic è stato costretto ad uscire per un infortunio al 60'. Il centrale viola era titolare e ha lasciato il posto a Gvardiol.

I croati al momento sono in vantaggio per 1-0 con la rete segnata proprio da un ex viola: quel Toni Fruk portato da Corvino ma mai visto in prima squadra, e oggetto di ironia su un memorabile striscione.

Edit: la partita si è conclusa sul 3-0 con i gol di Sucic ed Erlic.