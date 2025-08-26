"Piccoli ottimo acquisto, adesso Pioli potrà sperimentare. Ma le riserve..."

Massimo Caputi, noto giornalista, è intervenuto a Italia 7 per commentare la prima partita del nuovo campionato della Fiorentina di Stefano Pioli e non solo: “Piccoli ottimo acquisto, in campo dimostra di avere grinta e determinazione. Sono convinto che reputi la Fiorentina una piazza in cui dover dimostrare le sue qualità. Adesso Pioli potrà sperimentare molte cose, tra lui, Kean, Dzeko e Gudmundsson”.

“Le riserve devono essere simili ai titolari”

“Per essere competitivi ad alti livelli, le riserve devono essere molto simili ai titolari. Credo che la Fiorentina abbia questa volontà, poi chiaro non si può avere tutto e subito. L'allenatore avendo in mano la squadra tutti i giorni, sa sempre di cosa ha bisogno la squadra per mettere in campo le proprie idee”.

Infine su De Gea

“Gli errori dei portieri sono i più evidenti. L'ultimo è stato quello del portiere, ma prima c'è stata una concatenazione di cause".