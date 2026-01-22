Malusci: “Pongracic anziché fare lo scavetto doveva tirare una legnata. No a Gatti e Rugani, in difesa punterei su Coppola"

Ospite di Toscana TV, l’ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato di varie dinamiche di casa Fiorentina, soffermandosi soprattutto su difesa e calciomercato.

‘Miglioramenti frutto del cambio tattico, ma non solo’

“Il Bologna non stava benissimo nell’ultimo periodo, ha alternato prestazioni buone e meno buone, ma la partita era molto difficile da affrontare per la Fiorentina. La squadra veniva dalla tragica notizia della scomparsa di Commisso che ha colpito tutti e scendere in campo non era facile, la Fiorentina però ha reso onore al presidente con una gara quasi perfetta. La squadra ora deve crescere ulteriormente evitando di andare in difficoltà negli ultimi minuti, la strada imboccata però è quella giusta ed i risultati che stanno arrivando non sono casuali, frutto del cambiamento tattico, fisico e mentale”.

“Pongracic stava per segnare un gran gol, con uno scavetto da centravanti vero, anche se avrei optato per una legnata e minore leziosismo, portando dentro il portiere. L’azione va comunque sottolineata, il croato si sta rivelando un acquisto importante, deve migliorare sulla concentrazione nell’arco della gara. Ha un atteggiamento particolare in campo, è consapevole delle sue qualità e può sembrare uno che si fa scivolare tutto, ma è anche la sua forza. Anche Comuzzo è rinato dopo che la Fiorentina ha cambiato modulo, è un giocatore che ha ricevuto critiche anche eccessive in alcune occasioni per errori commessi, è un ragazzo di 20 anni”.

‘Presi centrocampisti che portano spessore’

“Fabbian acquisto importante, il centrocampo andava rinforzato. Mancavano palleggio e fisicità, e con lui e Brescianini la Fiorentina acquista due elementi molto bravi nell’inserimento e di spessore sul piano della corsa ma anche in fase difensiva. Fabbian può dare tanto alla squadra, per come gioca ora, servono calciatori che attacchino la porta e portino densità in area di rigore avversaria. Il vice Fagioli? Se non si riesce a trovare un affare è normale tenersi Nicolussi Caviglia… farei attenzione a lasciarlo partire”.

“Con l’uscita di Pablo Marì e Viti è normale che ora la Fiorentina vada a prelevare un difensore centrale per completare il pacchetto di 4 giocatori necessari, ma devo dire che né Gatti né Rugani mi fanno impazzire. Prenderei un calciatore come Coppola, che mi piace tanto e conosce bene la Serie A. Dispiace per la fascia tolta a Ranieri, che comunque non è stata di sicuro una scelta improvvisa ma avvenuta dopo confronti. Le sue prestazioni però non erano all’altezza del calciatore che conosciamo”.