Partita incredibile a San Siro: l'Inter rimonta il Como e strappa il pass per la finale

Si è appena conclusa la prima delle due semifinali di ritorno che decideranno le partecipanti alla finale di Coppa Italia: al termine di una partita giocata ad altissima intensità, è l'Inter a spuntarla sul Como per 3-2.

La cronaca della partita

Un gran bel Como, quello che si presenta davanti al pubblico di San Siro: gli uomini di Fabregas ci mettono qualità e intensità, passando in vantaggio al 32' con Baturina, già oggetto del desiderio viola in passato. Il rientro dall'intervallo è ancora più traumatico per Chivu e compagnia, perché il Como trova il raddoppio viziato da un errore di Zielinski: Da Cunha, a tu per tu con Martinez, non sbaglia. Ma i nerazzurri non sono mai domi e orchestrano una rimonta incredibile: al 69' la prima delle due reti di Calhanoglu, col suo marchio di fabbrica quale il tiro da fuori, poi all'86' il raddoppio del turco, stavolta con un colpo di testa indisturbato. Obiettivo raggiunto all'89', quando è invece Sucic a regalare la gioia del passaggio del turno ai nerazzurri.

Prima finalista

Domani l'altra semifinale, tra Atalanta e Lazio - si parte dal 2-2 dell'andata - per decretare chi andrà a sfidare l'Inter per la vittoria della Coppa Italia.