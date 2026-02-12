Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina e Lecce Youssef Maleh, dopo aver già collezionato due presenze con la sua nuova maglia, ha avuto modo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue prime parole da giocatore della Cremonese:

"Sono davvero felice di essere qui, mi trovo molto bene. Ci sono mister Nicola e lo staff con cui ho già lavorato, oltre a tanti ragazzi con cui ho condiviso lo spogliatoio. Anche il resto del gruppo mi ha accolto benissimo, in generale stiamo tutti lavorando con l'obiettivo di ricominciare a fare punti*.

“Contro il Genoa abbiamo l'occasione per muovere la classifica”

Ha anche aggiunto: “Sicuramente la prossima di campionato sarà una sfida molto importante per smuovere la classifica, ma piuttosto di caricarla troppo è meglio prepararla bene in settimana, cercando di ottenere il risultato attraverso la prestazione. Conosciamo il valore di questa partita e di conseguenza stiamo lavorando sodo per arrivare pronti a questo scontro diretto”.

“Già in passato potevo arrivare a Cremona. Ecco dove preferisco giocare”

“Già la scorsa estate ho avuto la possibilità di arrivare, ma sono felice di essere qui adesso e mi concentro sull’oggi. Il mio ruolo? Mi piace giocare mezzala, però l'importante è raggiungere l'obiettivo a prescindere dal segnare o meno. A centrocampo ho ricoperto qualsiasi ruolo, sono a disposizione del mister sia al centro che da mezzala. Penso che a contare sia l'atteggiamento con cui si interpreta un ruolo".

“I momenti complicati fanno parte di un percorso. Ecco cosa fare..”

Ha poi concluso: ”Penso che la Cremo abbia fatto un grandissimo girone di andata, i momenti complicati possono far parte di un percorso. L'importante è lavorare, non c'è altra strada per tomare a fare punti e trovare l'entusiasmo che la squadra ha mostrato nelle prime giornate"