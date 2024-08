Pecchia: "Contro la Fiorentina siamo stati aggressivi, anche se abbiamo rischiato più del dovuto. Lavoriamo da due anni per partite così"

Avversario della Fiorentina alla prima giornata di campionato, l'allenatore del Parma Fabio Pecchia è tornato a parlare di sabato scorso:

“Abbiamo giocato come sappiamo”

“Contro la Fiorentina - ha detto il tecnico - abbiamo fatto una gara aggressiva, siamo stati bravi a giocare in velocità e creare occasioni, il gol nasce da una di queste. Abbiamo lavorato due anni per giocare partite come queste, rimanendo fedeli al nostro modo di essere: vogliamo continuare a fare ciò che sappiamo”.

Ha poi proseguito: “Nonostante ciò, abbiamo commesso degli errori, rischiando più del dovuto. C'è qualcosa da correggere, ma sono convinto che ci riusciremo: queste partite ti spingono al limite e ti esaltano nelle difficoltà”

“Tardini sold out? Con la Fiorentina siamo riusciti ad emozionare”

Ci ha tenuto infine ad evidenziare l'importanza dei tifosi: “Averli vicini costantemente è molto importante, vogliamo far vivere loro belle emozioni. Contro la Fiorentina c'è stata una certa partecipazione della gente a fine gara, erano felici nonostante il risultato”.