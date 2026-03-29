Zoff: "Contro la Bosnia punto su Kean: potrebbe essere l'uomo decisivo per portarci al Mondiale"

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale ed allenatore della Fiorentina, ha commentato l'imminente sfida tra Italia e Bosnia puntando i riflettori sull'attaccante viola Moise Kean. Questo un estratto del suo commento a Il Giornale.

Su Kean

“Contro la Bosnia punto su Kean: l'ho visto molto bene contro l'Irlanda del Nord, ha fatto davvero un bel gol. Ha grandi potenzialità e finalmente le sta tirando fuori: potrebbe essere lui l'uomo decisivo per riportare l'Italia al Mondiale”.

Sull'esultanza

“L'esultanza degli Azzurri per la Bosnia? Non mi è piaciuta, non è stata una cosa buona né positiva, dato che caricherà gli avversari in vista della sfida contro di noi. Mi sarei comportato diversamente”