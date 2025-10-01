Pedullà: "Capisco la delusione dei tifosi, ma Pioli non è a rischio esonero. La Fiorentina non ha mai considerato altri nomi"

Sul proprio canale YouTube, il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del tecnico della Fiorentina Stefano Pioli: “Non ho notizie su un possibile esonero, anche se ho letto qualcosa in merito dai colleghi di Firenze. Non ho la palle di vetro, ma dalle mie informazioni so che Pioli non è a rischio. Si è parlato di Spalletti, che però ha avuto delle offerte dall'estero: alcune le ha respinte, altre magari le prenderà in considerazione, ma non valuta l'Italia adesso”.

Poi ha aggiunto: "Non si può mettere in discussione un allenatore dopo cinque partite. Capisco la delusione di fronte a un organico del genere, dove a mio avviso non manca niente, perché la squadra deve fare meglio. Ma in questo momento Pioli non rischia l'esonero, non solo per quanto guadagna e per i tre anni di contratto, ma soprattutto perché ad oggi la Fiorentina non intende pensare a questo tipo di soluzione. La società non ha questa volontà e non si è preparata alcuna alternativa a Pioli".