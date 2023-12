Sirene spagnole per Macia. Ma l'ex direttore tecnico della Fiorentina vuole restare in Serie B

Sirene spagnole per Eduardo Macia. L'ex direttore tecnico della Fiorentina, protagonista con Pradè della grande campagna acquisti dell'estate 2012 e non solo, secondo Elgoldigital.com sarebbe entrato nel mirino del Celta Vigo. Il club spagnolo vorrebbe infatti sostituire l'attuale ds Luis Campos, e il nome di Macia sarebbe in cima alla lista in vista di gennaio.

Tuttavia, riporta TMW, Macia non sembra convinto del trasferimento. In realtà l'interesse del Celta Vigo è cominciato già nei mesi scorsi, ma fin fa subito il dirigente ha declinato l'offerta volendo rimanere allo Spezia in Serie B.