Brovarone: “Situazione della Fiorentina non più commentabile, ma cambiare Vanoli sarebbe un rischio tremendo perché…”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Toscana TV, commentando alcuni temi attuali di casa Fiorentina dopo il deludente pareggio casalingo col Parma.

‘Alla base dei problemi il vuoto dirigenziale’

“Nella Fiorentina mancano le tempistiche di gioco e i criteri nei movimenti, quando Fagioli riceve palla non sa cosa fare. Piccoli col Parma mi ha fatto un’impressione veramente negativa, è sempre in terra e non ha mai fatto un movimento giusto, non c’è mai. Se non batti in casa a 10 giornate dalla fine una squadra già salva… non so come si possa pensare di fare dei filotti. La situazione non è più commentabile. Alla base dei problemi c’è stato un vuoto dirigenziale che ha lasciato troppo liberi i calciatori, e problemi nello spogliatoio. Paratici è arrivato veramente da poco”.

‘Cambiare allenatore ora è un rischio tremendo’

“Vanoli si è soffermato sull’aver superato la Cremonese e non sulla vittoria mancata, che era obbligatoria. Il dato di fatto però ci dice che Vanoli è arrivato con la squadra che aveva pochissimi punti e oggi è un punto sopra la salvezza, e va riconosciuto perché non era scontato. Cambiare allenatore ora sarebbe un rischio tremendo, se lo si voleva esonerare, andava fatto settimane fa… anche se la sensazione attuale è che la squadra si stia allontanando anche dall’attuale allenatore”.

“Gudmundsson dovrebbe giocare dietro la punta per innescarla ma deve stare sulla fascia, e non riesce a fare niente stando sulla linea del fallo laterale. Harrison è stato il peggiore in campo, un’ala che non salta mai l’avversario. La condizione atletica della Fiorentina nelle ultime gare è stata un problema. Fazzini potrebbe dare qualcosa sul piano dell’inserimento a centrocampo”.