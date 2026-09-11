Monti: "Vanoli sarà protetto dalla piazza. Squadra troppo giovane, serviva più esperienza negli acquisti. Brozovic era perfetto"

Lo speaker radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti ha espresso la propria opinione sul disastroso inizio di stagione della Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno.

Grosso e Vanoli

Monti ha commentato lo stato della squadra durante la gestione di Fabio grosso: “Si vedeva che in campo mancava il dialogo, non c'era coesione tra i giocatori. La grande forza di Vanoli invece è quella di saper gestire lo spogliatoio, di entrarci e di saper creare un gruppo. L'anno scorso i primi due mesi non sono stati meravigliosi, ma da gennaio ha cominciato a ingranare. Questa volta conosce la piazza, che di certo non lo contesterà e anzi lo proteggerà”.

La squadra e l'interesse per Brozovic

Lo speaker ha continuando parlando poi del mercato di Paratici: "Sono stati presi tanti giocatori, però troppo giovani. Servivano dei pezzi di esperienza e di leadership per appoggiarsi, come per esempio Brozović a centrocampo. Ci vogliono questi giocatori che non hanno paura della tensione, che danno quella carica in più che in questo momento alla Fiorentina fa comodo".