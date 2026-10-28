Amoruso: "Non posso sentire Vanoli parlare di 'grande partita', dà alibi ai calciatori. Non c'è gara in cui la Fiorentina abbia convinto"

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, che affronta molti argomenti dell'attualità a tinte viola, in vista della prossima sfida contro l'Atalanta, in programma domani al Franchi.

“L’Atalanta concede tanto e la Fiorentina deve approfittarne. La squadra va spinta ed aiutata, ci aspettiamo tutti risposte ed una grande partita, di carattere, combattiva, anche se non sarà facile. Occorre cercare di venirne fuori tutti insieme, altrimenti la situazione potrebbe diventare ancora più brutta. La gara andrà gestita bene, con la testa, non bisogna andare sotto”.

‘Idea non valida quella di abbassare la squadra, perché…’

“La coppia dei centrali è andata in difficoltà con l’Inter, ma non per colpe di reparto, bensì di squadra. L’idea di Vanoli di abbassare troppo la squadra non era valida, ed ha evidenziato ancora di più le problematiche, togliendo sostanza in attacco e sugli esterni. Pellegrino tiene meglio palla di Beto, che cerca la profondità e vuole la palla nello spazio ed ora non è lontanamente parente da quello visto ad Udine”.

‘Vanoli ha perso punti così già l'anno scorso'

“L’atteggiamento della squadra nel secondo tempo non mi è piaciuto. Gnonto non ha le caratteristiche di Mastantuono, la cosa peggiore però è stata ancora una volta subire la rimonta avversaria, dopo che lo scorso anno già più volte Vanoli aveva perso punti così. Inserire due ‘nani’, con tutto il rispetto, come Dodô e Joao Mario, ha aiutato troppo l’Inter sul piano fisico e del gioco aereo. Njie come può essere stanco, ha 20 anni e la Fiorentina gioca una partita a settimana”.

“La Fiorentina deve lavorare, non solo fisicamente ma mentalmente, sul piano comunicativo. La squadra ha poca personalità, auguriamoci che possa migliorare e arrivi qualche risultato discreto. Manca gente esperta, navigata in questo campionato, cosa che l’anno scorso avevi, anche se la situazione era pure peggiore, mancano leader. Non posso sentire Vanoli che parla di ‘grande partita’, sta dando troppi alibi a prestazioni che non sono buone. La Fiorentina ha vinto a Venezia subendo 2 gol, non c’è stata ancora una partita in cui si può dire che la squadra si sia mossa bene, all’unisono… invece la lista degli errori è veramente lunga".