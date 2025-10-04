Gudmundsson non riesce proprio a guadagnarsi la 10 e Fazzini ha scavato un altro piccolo solco. Un investimento record sempre più a rischio

Con Albert Gudmundsson siamo ancora fermi al gol del 3-0 in casa del Polyssia e per la Fiorentina inizia a diventare un problema perché la qualità del numero 10 si è vista troppo a sprazzi, tra scorsa ed attuale stagione. Tant'è vero che nella serata di giovedì, l'ingresso in simultanea con Fazzini ha evidenziato ancor di più la diversa consistenza tra i due. Secondo La Gazzetta dello Sport anzi, l'ex empolese ha scavato un altro piccolo solco, dando maggior brio e l'idea di poter sfilare la Dieci (intesa come ruolo) all'islandese.

Un problema dicevamo per Pioli ma anche per il presidente Commisso, che su Gudmundsson aveva destinato le risorse per renderlo (pur con lo sconto) uno degli acquisti record della storia della Fiorentina.