La Fiorentina e la strada per arrivare a Boloca. Ma c'è concorrenza per il centrocampista

La Fiorentina è pronta a cambiare alcuni pezzi della squadra; in particolare, il centrocampo sembra il reparto dove ci saranno più volti nuovi. Uno di questi può essere Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo, club che si ritroverà Maxime Lopez non riscattato. Ma la Viola non è l'unica interessata.

C'è concorrenza per Boloca

Secondo quanto riportato da Sky, anche il Como è su Boloca. Un altro obiettivo dei lariani è Stefano Sensi, ma c'è anche il classe 1998 dei neroverdi che può completare la rosa dei lombardi neopromossi.