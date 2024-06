Ai viola piace un difensore del Cagliari. Discorso aperto col Sassuolo per Boloca

Per la sua difesa della sua Fiorentina, Palladino potrà contare su Martinez Quarta che giusto ieri ha rinnovato il proprio contratto con il club viola fino al 2028.

Dossena piace

Su La Gazzetta dello Sport si legge che come volto nuovo in retroguardia potrebbe esserci Dossena del Cagliari che piace e che può giocare sia in una difesa a tre che a quattro.

Discorso aperto col Sassuolo

A centrocampo invece può essere aperto un discorso su Boloca con il Sassuolo con cui i viola dovranno riparlare di Lopez che è ora di ritorno alla base visto che è terminato il prestito annuale.