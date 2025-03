La Nazione: Il grande dubbio

Due pagine dedicate alla Fiorentina, presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Apertura per: "Pericolo Atene, il grande dubbio Pana d'attacco, giù la saracinesca San Pietro vuole il trono di Re David “Sì, stavolta tocca a Terracciano”. Sottotitolo: “Cinque grandi ex d'accordo: ”De Gea super, ma è giusto per far giocare chi si è guadagnato la coppa sul campo".

Pagina 3

Qui leggiamo: “Alla scoperta del ‘Prasini’ Onore, storia e tradizione Occhio all'effetto trifoglio Ma è un Pana alla portata”. Di spalla invece sulla formazione: “Difesa-centrocampo I dubbi di Palladino Kean subito pronto”.