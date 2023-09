Paura per i tifosi del Manchester United, ma l'infortunio di Amrabat non è nulla di grave. E intanto il Marocco...

Il centrocampista del Manchester United ed ex Fiorentina Sofyan Amrabat ha lasciato il ritiro della Nazionale marocchina per infortunio. Proprio il ct del Marocco Walid Regragui tranquillizza i tifosi dei Red Devils, confermando che i problemi fisici dell'ex viola non sono gravi: “Ha sentito un fastidio e io l'ho lasciato andare. L'ho compreso, anche perché ha appena iniziato una nuova avventura”.

Intanto il Marocco sta affrontando ore difficili, visto il violento terremoto che ha colpito l'intero stato durante la notte. Per questo, riporta Sky Sport, è stata rinviata la gara della Nazionale contro la Liberia.