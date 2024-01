Giani: "Freniamo i lavori al Franchi fino a quando il Padovani non sarà pronto"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenuto su Radio Bruno, ha parlato del restyling del Franchi dicendo: "Ritengo che vi sia in corso una procedura, che è quella che ci dà i 150 milioni del cosiddetto Pnrr, e quindi deve essere seguita quella. Magari freniamoci rispetto al partire subito con i lavori, per non disturbare l’attività di una Fiorentina che sul campo ha bisogno di tranquillità“.

Ha poi proseguito dicendo: “Finché non c’è un’alternativa, quella che anche i tifosi hanno condiviso, il campo da rugby Padovani, cerchiamo di frenare i lavori in modo che la Fiorentina non possa andare a giocare chissà dove ma possa sempre rimanere a Firenze”.

I primi lavori propedeutici allo stadio dovrebbero già partire entro la fine del mese. C'è da capire se la trattativa aperta col Governo per ritardare l'inizio degli stessi sarà fruttuosa oppure no.