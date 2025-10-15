Schmeichel: "Quando c'era De Gea, il Manchester United aveva 10 punti in più in classifica alla fine della stagione"

Peter Schmeichel, ex stella della Premier League, che ha indossato anche la maglia del glorioso Man United, ha rilasciato un’intervista alla BBC, soffermandosi anche sul vecchio portiere dei Red Devils, David De Gea, da due stagioni in forza proprio alla Fiorentina.

Schmeichel che cita De Gea

Schmeichel - nello specifico - ha ricordato come, quando tra i pali c’erano lui, Van Der Sar o proprio De Gea, l’obiettivo fosse regalare almeno 10 punti alla propria squadra alla fine della stagione in classifica. Oggi, invece, il club spende immense somme di denaro in ruoli non prioritari, a detta dello stesso:

“Nel gioco del calcio, il portiere…”

“Spendi più di 70 milioni di sterline per Sesko, quando non abbiamo il numero sei che dovremmo avere. C'è anche il ruolo del portiere nel calcio eh! Soltanto in questa stagione, abbiamo subito ben 9 reti per errori dell'estremo difensore. Quando giocavo io, o Van Der Sar o De Gea, l’obiettivo era far guadagnare 10 punti a stagione, non regalarne…”, ha chiosato criticamente l'ex portiere dei Red Devils, citando anche il “nostro” De Gea.