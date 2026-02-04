​​

Corriere Fiorentino: La faraonica campagna acquisti rinnegata

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due articoli sulla Fiorentina presenti stamani sul Corriere Fiorentino

Pagina 9

Il quotidiano locale apre con: “L’indispensabile Fagioli”. Sottotitolo: “Il regista è sempre più protagonista ma (dopo gennaio) anche più solo: nella rosa viola mancano un sostituto e un mediano che gli copra le spalle”. 

Il mercato rinnegato

In taglio basso: “Dzeko, Sohm e gli altri: il mercato rinnegato”. Sottotitolo: “Della faraonica campagna acquisti sono rimasti in tre: Piccoli, Fazzini e Lamptey”. 

