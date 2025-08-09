La formazione ufficiale del Manchester United: davanti subito due bombe da oltre 70 milioni l'una e poi Casemiro e Bruno Fernandes
Sono ufficiali le scelte dell'allenatore portoghese Ruben Amorim per la sfida contro la Fiorentina, in attesa dell'undici viola scelto da Pioli.
Due super acquisti in campo
Il tecnico del Manchester United lancia una sorta di formazione tipo, con le due bombe di mercato in attacco: Mbeumo e Cunha, pagati entrambi oltre 70 milioni a testa.
L'undici dei Red Devils
Bayindir, Haven, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Mount, Bruno Fernandes, Mbeumo, Cunha, Amad Diallo.
💬 Commenti