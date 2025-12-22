Corriere Fiorentino: Paratici ha detto sì a Commisso, sarà il manager della rivoluzione

Sono tre le pagine dedicate al successo della Fiorentina in campionato da parte del Corriere Fiorentino.

Pagina 2

Apertura con: “Finalmente la vittoria”. Sottotitolo: “In inferiorità numerica dopo 7’, l’Udinese crolla già nel primo tempo: 210 giorni dopo i viola tornano a sorridere. Dura contestazione della curva: ”E Commisso dov’è?".

Pagina 3

Qui leggiamo: “Assist, tiri in porta e gol Kean-Gud, la coppia per una volta funziona”. Sottotitolo: “I due attaccanti hanno trascinato la Fiorentina alla vittoria. Dietro alla svolta dell’islandese anche il cambio di posizione".

Pagina 5

Le novità societarie: “Paratici ha detto sì a Commisso:sarà il manager della rivoluzione”. Sottotitolo: “Servirà qualche giorno per la burocrazia ma l’accordo per un contratto di 5 anni c’è”. Di spalla il commento dedicato in gran parte alla decisione di interrompere il ritiro: “Il pranzo di Natale è salvo”.