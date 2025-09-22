Di Gennaro: "L'involuzione della Fiorentina è evidente. Pioli ha giocatori forti, ora deve iniziare a fare punti"

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi del giorno - fra cui anche della Fiorentina di Pioli - a TMW Radio.

Un super Como super a Firenze

"115 milioni di euro spesi sono davvero tanti. Al di là delle potenzialità della società, che ha comprato tanto, sono arrivati anche dei giovani molto forti".

Fra Sarri e Pioli, chi ti preoccupa di più?

"Bisogna capire se la squadra recepisce il problema. Quando sei in quelle situazioni, cambi anche un po' mentalità, i punti diventano fondamentali. C'è un'involuzione della Fiorentina troppo evidente. E' una buona squadra, ci sono giocatori forti, ma deve iniziare a fare punti".