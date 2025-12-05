Firenze si stringe alla Fiorentina: esodo a Reggio Emilia seguendo la Curva Fiesole

La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde. In realtà a chiamare è stata più la Fiorentina, che in netta difficoltà ha “siglato” con i tifosi viola a Bergamo un patto di sostegno incondizionato per uscire da una situazione che inizia a far paura.

I numeri

Sono bastate poche parole e una consapevolezza: serve uscirne insieme. E così a Reggio Emilia domenica sarà esodo viola per la partita contro il Sassuolo. A ieri erano stati venduti 2700 biglietti dei 4000 disponibili nel settore ospiti, con altri 300 tifosi viola che saranno in tribuna.

Mapei viola

Tra oggi e domani i numeri dovrebbero crescere, anche in virtù del fatto che non servirà tessera del tifoso per acquistare i tagliandi. Sciarpa e bandiera viola, il Mapei è pronto a tingersi di viola. Ora serve tutto, soprattutto l'appoggio dei tifosi. Poi ci sarà il campo, dal quale ci aspettiamo un solo risultato.