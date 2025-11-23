Mazzoncini non ci sta: "Il gol della Juventus? C'è un fallo evidente, clamoroso non fischiarlo"
Simone Mazzoncini, il DS della Fiorentina Femminile, ha commentato in maniera polemica il gol della Juventus che ha deciso la sfida nel recupero, che secondo lui è arrivato in seguito a un fallo non fischiato, anche dopo controllo al Var.
Sulla decisione arbitrale
“Siamo molto arrabbiati, perché abbiamo perso la partita nel recupero per un fallo evidente dal campo, e inconfutabile riguardandolo al monitor: sfido chiunque a dire che non lo fosse. Purtroppo per noi, l'unico che ha stabilito che non ci fosse infrazione era l'arbitro, e questo ci amareggia".
Sul mancato fair-play
"Anche le nostre avversarie hanno giocato almeno un minuto con la nostra giocatrice stesa a terra, senza buttare fuori il pallone. Io credo che il fair play sia valido in ogni zona del campo e in ogni minuto della gara: ci amareggia perdere in maniera così clamorosa nei fatti”.