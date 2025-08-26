La Fiorentina non vuole far passare inosservate le richieste di Stefano Pioli, che in chiave mercato è sempre stato chiaro: “La società sa cosa deve fare e dove intervenire”. Per completare il reparto dei difensori centrali, il tecnico ha chiesto un ultimo rinforzo e il club viola è al lavoro sotto traccia per portare a Firenze un altro elemento. Caratteristiche richieste: velocità e qualità.

Un ultimo rinforzo in difesa: potrebbe esserci ancora un'operazione

Uno sguardo al mercato degli svincolati? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, torna in auge il nome di Victor Lindelöf, classe 1994 il cui contratto con il Manchester United è terminato lo scorso 30 giugno. C'era già stato un interesse manifestato dal club viola nei confronti dello svedese, che pare stia trattando per un approdo in Serie A. In questa situazione, potrebbe salutare Pablo Marí: la sua titolarità è fortemente compromessa da un trio titolare collaudato e in Brasile, dove ha già giocato, ci sono molti club interessati.