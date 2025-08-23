Dal confronto di Cagliari dello scorso aprile, prima che Kean lasciasse i compagni per problemi familiari, a (anche) post Cagliari che ci sarà a settembre, quando il presidente Rocco Commisso tornerà in Italia: un lasso di tempo di alcuni mesi in cui sono state poste le basi per un rinnovo soddisfacente di contratto. Secondo il Corriere Fiorentino, il nuovo accordo tra Moise e la Fiorentina dovrebbe prevedere un aumento fino a circa 5 milioni l'anno ma anche una revisione verso l'alto della clausola da 52 milioni, che varrà anche la prossima estate nei primi 15 giorni di luglio.

Le parti lavorano e viaggiano in sintonia e non a caso, l'attaccante non ha mai messo in dubbio la sua permanenza quest'estate. Possibile quindi che per l'annuncio ufficiale si attenda proprio il ritorno del presidente a Firenze.