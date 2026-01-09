La Nazione: I tormenti di Kean
Mercato, arrivi, partenze e Moise Kean. Questo e molto altro sul QS de La Nazione in edicola questa mattina.
Prima pagina
Centrale in prima pagina di legge: “Colpo mediana. Brescianini c'è”
Pagina 4 e 5
A pagina 4 si legge: “Secondo acquisto, ecco Brescianini. Oggi visita e firma, pronti altri tre colpi”. E a pagina 5: “Moise, l'assenza, i retroscena. Permessi e infortuni: i tormenti di Kean”.
Pagina 6
A pagina 6 sono 4 i giocatori analizzati: “Il risveglio di Fagioli”, “L'alba di ice Gud”, “Chen Ndour il prospetto inespresso” e “Domilson Dodo il sorriso appannato”.
