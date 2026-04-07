Lutto nel mondo nel calcio: si è spento Mircea Lucescu. Fu un grande innovatore, passò anche per una panchina tocana

Dopo 24 ore di coma si è spento l'allenatore Mircea Lucescu, grande innovatore del pallone, lavorò anche in importanti club italiani come Pisa, Brescia, Reggiana e soprattutto Inter.

La carriera e l'esperienza italiane

Nel 1990 sbarcò in Italia, per la precisione a Pisa dal presidente Anconetani. Dopo un anno in riva all'Arno passò prima al Brescia (per cinque anni) e poi alla Reggiana. Il culmine delle sue esperienze in Italia fu stato senz'altro l'anno sulla panchina dell'Inter nel 1998-1999. Lucescu fu un grane innovatore in quel calcio degli anni 90', fu infatti uno dei primi ad utilizzare la tecnologia per studiare la tattica e gli avversari.

Il malore

Dopo una settimana di ricovero e 24 ore di coma l'ex allenatore di Pisa e Inter si è spento questa sera. Per Lucescu è stato fatale un infarto occorsogli pochi giorni dopo l'eliminazione della nazionale romena da lui allenata dai play off mondiali.