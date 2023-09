De Magistris: "Anche l'Atalanta vende i propri big, si chiama programmazione. E comunque la Fiorentina ha tenuto Nico Gonzalez"

L'ex campione di pallanuoto e tifosissimo della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Vedo una squadra indietro sul piano della condizione fisica, il pareggio in casa con il Lecce è grave. Per il momento la mano di Italiano sui nuovi arrivati non si vede. In difesa per fortuna c'è Ranieri, perché tra l'infortunio di Mina e un Martinez Quarta appannato la situazione non è rosea. Amrabat non lo rimpiango, ma è evidente che manchi un centrocampista con quelle caratteristiche”.

E poi: “Al primo anno Italiano ha fatto un capolavoro, ma adesso deve adattare le sue idee ai giocatori che ha a disposizione. E' normale che i big vengano ceduti, lo fa anche l'Atalanta, si chiama programmazione. Dobbiamo capire che Firenze ormai è un punto di partenza e non di arrivo per i giocatori, e comunque la società ha tenuto Nico Gonzalez che aveva tanto mercato”.