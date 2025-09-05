La variante per il Franchi e la sfida di gestire la convivenza tra lavori e partite. Vietato farsi trovare impreparati nel 2026
La Nazione torna sul tema dell'Artemio Franchi, con la variante per il restyling che è arrivata nelle scorse ore. Una decisione, quella di approvare il documento da parte della giunta del Comune di Firenze volta a far convivere lavori e le partite della Fiorentina.
La sfida in atto
Una sfida, quella della convivenza tra i due obiettivi, che la variante avrà il compito di provare a gestire rendendo il cantiere modulare e adattabile alle esigenze del futuro.
Vietato farsi trovare impreparati
Adesso l'obiettivo è correre in vista del 2026, anno che coincide con il centenario della Fiorentina. Vietato farsi trovare impreparati.
