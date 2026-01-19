Svolta Richardson: è vicino a una squadra danese. L'offerta fatta alla Fiorentina e i colloqui già avuti con i dirigenti del club

È stato il primo a dire pubblicamente di voler lasciare la Fiorentina, ma ancora Amir Richardson non ha trovato sistemazione. Non sarà a Nizza il suo futuro, ma adesso potrebbe essere in Danimarca la sua prossima tappa.

L'offerta

Le Parisien conferma la notizia data dal portale Tipsbladet, secondo il quale il centrocampista viola sarebbe vicino al Copenhagen. Il club danese, che nutre grandi speranze nella chiusura dell'affare, ha presentato alla Fiorentina un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro con una percentuale su una futura rivendita.

Dialoghi già aperti

Amir Richardson ha già potuto parlare con l'allenatore e il direttore sportivo del Copenaghen, che lo segue da diversi mesi. Su di lui c'era anche l'interesse del Benfica, che però non ha approfondito i sondaggi.