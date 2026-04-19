Un contributo che non passa inosservato. Riscatto improbabile ma...

Alla Fiorentina c’è chi sta giocando anche di più di quanto potessimo immaginare: stiamo parlando dell’esterno viola Jack Harrison. In mezzo all’emergenza tra infortuni e squalifiche dei compagni, il giocatore inglese arrivato in viola a gennaio ha saputo prendersi responsabilità extra, adattandosi a più ruoli e garantendo sempre intensità, disciplina tattica e disponibilità totale.

Due assist che non restano inosservati

Il suo contributo non è certo passato inosservato, soprattutto per la capacità di tenere alto il livello anche quando gli altri rallentavano. Il suo impatto si è visto anche nei numeri: due assist pesanti in campionato in due gare di fila. Anche se non ha brillato in modo costante ha trovato comunque il modo di risultare decisivo quando serviva.

Riscatto forse improbabile, ma…

Resta però ancora un dettaglio su cui può ancora crescere in questo finale di stagione: la concretezza sotto porta. Arriva spesso alla conclusione, ma gli manca quel pizzico di cinismo che trasformerebbe la sua generosità in un bottino più ricco. Le occasioni per riprovarci non mancheranno a Harrison in queste ultime partite. E anche se il suo riscatto dal Leeds al momento sembra alquanto improbabile, l’impegno e l’abnegazione che mette ogni volta in campo può essere la miglior carta da giocare per provare ancora a convincere la società