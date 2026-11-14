Natali: "La Fiorentina è una squadra a trazione anteriore, non è soltanto colpa dei difensori se i gol presi..."

Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sui tanti gol subiti

Queste le sue parole: “È vero che la Fiorentina sta soffrendo in difesa, ma le colpe non sono mai di un solo reparto: i difensori non possono sempre rimediare alle sbavature commesse in fase di impostazione o palleggio. I gol subiti sono troppi per chi punta in alto, ma sono certo che la squadra ritroverà la rotta. Per blindare la retroguardia servono maggiore compattezza e fiducia, perché in Serie A certi numeri non sono sostenibili”.

Sulla qualità della rosa

L'ex viola ha poi proseguito analizzando la rosa della squadra gigliata: “La nostra è a vocazione offensiva, con esterni alti e centrocampisti tecnici che si inseriscono, e questo ci espone a qualche rischio in più dietro. Alla lunga, però, la grandissima qualità del gruppo permetterà a Vanoli di trovare la quadratura. Del resto, la difesa vanta elementi di spessore internazionale come De Gea, la fisicità di Dragusin e Viery, e l'esperienza pluriennale di Pongracic e Ranieri: con le giuste rotazioni, sono tutti giocatori fondamentali”.