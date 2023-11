Rabiot: "Con la Fiorentina eravamo tutti bassi e a chi vede la TV dà fastidio. Ma alla fine conta solo vincere"

Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, è tornato a parlare del match giocato contro la Fiorentina in campionato, in un'intervista rilasciata a DAZN.

“Tutti dietro con la Fiorentina”

“Il mister ha la voglia di sempre e fa le cose per bene, fino alla fine - ha detto Rabiot - E alla fine conta vincere, non si può sempre giocare bene. Magari come successo con la Fiorentina: eravamo tutti bassi e a chi la vede in tv dà fastidio, ma da giocatore è un’altra cosa".

“Conta solo vincere”

Poi ha anche detto: “Tu sei lì per vincere. Quest’anno ci sono partite in cui abbiamo giocato bene, ad esempio quella con l’Hellas vinta all’ultimo minuto”.