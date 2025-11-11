Nuova avventura per Joaquin all'interno del suo Betis: farà parte del consiglio di amministrazione dei biancoverdi

Una carriera devota al Betis, con in mezzo importanti parentesi tra cui anche quella della Fiorentina, maglia con la quale ha disputato due stagioni e ha lasciato il segno nel cuore ei tifosi.

Il nuovo ruolo

Infatti, come annunciato dal club biancoverde, l'ex Fiorentina è entrato nel consiglio di amministrazione della squadra tramite la procedura di cooptazione - cioè eletto dai membri già in carica - e la sua nomina dovrà essere approvata nell'assemblea generale.

Quel legame mai sciolto

Più volte lo stesso Joaquin ha ricordato il forte legame con Firenze e i tifosi viola, come in vista della sfida dello scorso anno contro il suo Betis, valevole per la semifinale di Conference League. Da oggi, inoltre, non sarà Joaquin non sarà più ‘solo’ tifoso - e leggenda - del Betis, iniziando così una nuova avventura.