Castellacci: "Bene l'assenza di lesioni per Gudmundsson. Vi spiego il referto medico della Fiorentina"

L'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci, presidente nazionale dell’Associazione Medici del Calcio Italiani, ha parlato a tuttomercatoweb.com anche dell'infortunio di Albert Gudmundsson.

Il referto della Fiorentina

Il referto medico pubblicato oggi dalla Fiorentina esclude lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra.

Le sue parole

"Che non ci siano lesioni capsulari né ligamentose è un buon segno. Nella distorsione alla caviglia il problema grosso è quando si ha una distrazione o una lesione vera e propria dei legamenti. Questo referto ci permette di escludere una lunga assenza dai campi".