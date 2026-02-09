​​

Castellacci: "Bene l'assenza di lesioni per Gudmundsson. Vi spiego il referto medico della Fiorentina"

Redazione /
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson in primo piano. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci, presidente nazionale dell’Associazione Medici del Calcio Italiani, ha parlato a tuttomercatoweb.com anche dell'infortunio di Albert Gudmundsson

Il referto della Fiorentina

Il referto medico pubblicato oggi dalla Fiorentina esclude lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. 

Le sue parole

"Che non ci siano lesioni capsulari né ligamentose è un buon segno. Nella distorsione alla caviglia il problema grosso è quando si ha una distrazione o una lesione vera e propria dei legamenti. Questo referto ci permette di escludere una lunga assenza dai campi".

