Ikone balla la samba: la Fiorentina sogna una cessione a titolo definitivo. Ma c'è bisogno del sacrificio da parte del calciatore

Lucas Beltran ha rifiutato la destinazione brasiliana. Nel grande paese sudamericano però, potrebbe finirci Jonathan Ikone.

Prosegue il dialogo tra la Fiorentina e il Vasco da Gama per l’esterno francese che sarà in scadenza di contratto tra dodici mesi.

Titolo definitivo

Il club gigliato punta alla cessione a titolo definitivo dell'ex Lille anche a costo di non riprendere gli otto milioni di euro che erano stati stabiliti come riscatto al momento della sua cessione al Como lo scorso inverno.

Sacrificio economico

Il direttore sportivo del Vasco, Admar Lopes, conosce bene Ikone perché lo ha avuto con sé al Lille e gli ha proposto un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Un’offerta di ingaggio, quella brasiliana, che però è inferiore a quanto percepisce oggi a Firenze. Quindi Ikone, per accettare dovrebbe fare un piccolo sacrificio economico. Certo è il fatto che Oltreoceano almeno avrebbe uno spazio in campo garantito, cosa che a Firenze è assolutamente una chimera.