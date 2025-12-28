Nicola: "Tenere il ritmo è difficile, ma anche contro la Fiorentina dobbiamo prepararla così"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna contro il Napoli per 0-2. Tra i commenti, anche una menzione alla prossima partita dei grigiorossi, contro la Fiorentina.

Il commento

“Tenere questo ritmo per noi è difficile, da qui in avanti ogni partita sarà importante. Noi continuiamo ad allenarci e faremo così anche per preparare la partita contro la Fiorentina, sempre con la voglia di migliorarci”.

Due campionati diversi

Sono già dodici i punti che separano le due squadre, con la Fiorentina che aprirà il suo 2026 proprio contro la squadra di Nicola: ennesima sfida fondamentale per provare ad uscire dal baratro.