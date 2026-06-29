FOTO - Lo United ricorda un anniversario importante per De Gea. E i tifosi dei Red Devils ne chiedono a gran voce il ritorno
Momento amarcord per il Manchester United, che oggi sui social ha ricordato il 29 giugno di quindici anni fa, quando David De Gea veniva tesserato per la prima volta dai Red Devils.
Foto e ricordi
Un post pieno di foto del portiere attualmente alla Fiorentina con la maglia dello United, per celebrare l'anniversario e fare scattare la nostalgia ai tantissimi tifosi dei Red Devils che hanno commentato le foto su Instagram.
Nostalgia
Tantissimi ne chiedono il ritorno, altri ancora non si spiegano la follia di preferirgli un deludentissimo Onana. Altri ancora sperano di rivederlo anche solo in una partita amichevole per salutarlo nuovamente dopo l'incrocio con la Fiorentina della scorsa estate. A Manchester c'è nostalgia di De Gea.
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