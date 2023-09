La giornalista di Sky Sport Vanessa Leonardi è intervenuta a Radio Bruno Toscana in vista della partita tra Fiorentina e Atalanta: “Scamacca è in dubbio per via di una tendinite. La sosta ha fatto bene ai viola che dovevano recuperare energie, Nico Gonzalez tornerà un po' affaticato ma Italiano punterà su di lui. Essendo a bordocampo vedo come il mister gestisce i cambi e posso dire che ha sempre le idee molto chiare, anche quando la partita offre degli imprevisti. Chiaramente con cinque cambi è molto più facile incidere sulle gare”.

E poi ha aggiunto: “Ho la sensazione che i giocatori abbiano tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta in finale di Conference League. Mi auguro che la Fiorentina possa arrivare ad Atene, io credo che la squadra sia più forte dell'anno scorso. Non solo nei singoli, ma anche mentalmente e sul piano della consapevolezza. Un difensore mancino manca, però per fortuna è stato trovato un ottimo Ranieri e poi c'è pur sempre Martinez Quarta”.