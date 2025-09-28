La Fiorentina è pietosa e spenta e resta in fondo con il Pisa, la Roma vola in vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non è cambiato niente, solo il livello dell'avversario e da qui l'esito che non è stato una sconfitta ma stavolta un pareggio, sul campo del Pisa. Un punto vuoto che per la Fiorentina vale quota 3 dopo 5 giornate, una crisi in piena regola. I nerazzurri di Gilardino avrebbero meritato la vittoria e restano agganciati alla squadra di Pioli, a ridosso della zona retrocessione.

Nell'altro match del pomeriggio, la Roma ha vinto anche contro il Verona all'Olimpico per 2-0: reti di Dovbyk al 7' e Soulè nella ripresa, con i giallorossi che si presenteranno al Franchi tra una settimana e al momento in vetta a quota 12.

La nuova classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Milan 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Sassuolo 6, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2, Parma 2, Lecce 1.