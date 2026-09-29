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Quella volta che Gnonto poteva già essere viola e invece...

Redazione /
Wilfried Gnonto
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Una storia che parte da lontano quella che lega Wilfried Gnonto alla Fiorentina

Secondo quanto scritto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, il club viola si era interessato all'esterno offensivo già nell’estate 2022. 

A Leeds

In quell'occasione però il giocatore passò per 4,5 milioni più bonus al Leeds United dove ha trascorso quattro stagioni. Il suo esordio in Inghilterra avvenne poi il 29 ottobre quando subentrò a... Jack Harrison

Tre anni dopo…

Eh sì, proprio lui, proprio quel giocatore che tre anni e mezzo più tardi si sarebbe trasferito temporaneamente a Firenze.

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