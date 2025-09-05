Il retroscena: la Fiorentina ci ha provato per Pellegrini, ma senza affondare. E ora Gasp lo vuole recuperare in giallorosso

In casa Roma quello di Lorenzo Pellegrini è stato uno dei nomi più discussi legati al mercato estivo. L'ex capitano giallorosso sembrava essere a un passo dalla cessione, con le parole di Gasperini che avevano aperto a un addio dell'ex Sassuolo: “Se trovano una soluzione per lui, credo saranno contenti tutti”.

La Fiorentina ci ha provato

Pellegrini però alla fine è rimasto nella capitale, ma diverse squadre si erano informate per lui. Secondo quanto scrive stamani Il Messaggero, anche la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo per lui, senza però mai provare l'affondo.

E a gennaio…

Anche West Ham e Milan ci hanno provato, ma alla fine sarà ancora Roma per Pellegrini. E Gasp ha già promesso: “Lo voglio recuperare”. A gennaio, poi, si vedrà.